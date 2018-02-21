Urfa İmamına Ağır Ceza...

Bu haber 21 Şubat 2018 01:47:46 Tarihinde eklenmiştir.

FETÖ’nün sözde mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Selim Demirkutlu’ya,Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde tarafından "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.