Urfa'ya Geçeceklerdi,Yakalandılar!

Alınan bilgiye göre; TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD terör örgütüne katılım yapan ve illegal olarak ülkemize giriş yapan 2 örgüt üyesi yakalanarak, gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyelerinin mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.