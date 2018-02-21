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Bu haber 21 Şubat 2018 01:41:39 Tarihinde eklenmiştir.

Beyazgül, Şahsıma Karşı Yapılanlara...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Beyazgül, Şahsıma Karşı Yapılanlara...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, parti teşkilat üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Perşembe günü Orman ve Su İşleri Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa'ya gelecek. Cuma günü de Çevre ve Şehircilik Bakanımız burada olacak, Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye başkanlıklarımız olarak, Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa'da en iyi şekilde ağırlanması için tüm hazırlıklarımız sürüyor. Allah'a şükürler olsun bir aksaklık yok. Dedi.

Başkan Beyazgül’de, "Şahsıma yönelik İl Başkanımız nazik bir insan’ şeklinde söylemler oldu. Şunu ifade edeyim; Şahsıma karşı yapılanlara karşı nazik ve affediciyimdir. Bundan sonra da şahsıma karşı kim ne yapmışsa yine onlara gideceğim, çaylarını içeceğim, kucaklaşmaya devam edeceğim" dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Perşembe günü Orman ve Su İşleri Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa'ya gelecek. Cuma günü de Çevre ve Şehircilik Bakanımız burada olacak, Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye başkanlıklarımız olarak, Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa'da en iyi şekilde ağırlanması için tüm hazırlıklarımız sürüyor. Allah'a şükürler olsun bir aksaklık yok. Kentimizin yoğunluğu Perşembe günü başlayacak. Bakanlarımız gelecek ayrıca kent merkezi ve ilçelerde o gün için toplu taşımanın ücretsiz Alana erişimde hiçbir problem yaşanmayacak. Yüzlerce araç görevlendirildi" dedi. 

AK Parti Şanlıurfa İl başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise,‘’ Şahsıma yönelik İl Başkanımız nazik bir insan’ şeklinde söylemler oldu. Şunu ifade edeyim; Şahsıma karşı yapılanlara karşı nazik ve affediciyimdir. Bundan sonra da şahsıma karşı kim ne yapmışsa yine onlara gideceğim, çaylarını içeceğim, kucaklaşmaya devam edeceğim. Bu, birlik ve beraberliğimizin, inancımızın gereğidir. Bunların yanında; Şahsımın haricinde, Şanlıurfa’mıza, inancımıza, devletimize, bayrağımıza, milletimize yapılanlara karşı affedici olmak gibi bir mecburiyetimizde yoktur lüksümüzde yoktur. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. Elbette ki bunlar kamuoyu önünde tartışılan konular olamaz. Yapımız itibariyle bunlara hiçbir zaman müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Kongreden sonra daha süratli bir şekilde insanlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz. AK Partimizin felsefesi de inancı da budur. AK Parti, herkesle kucaklaşan, herkesle el ele tutuşan bir parti olmamızı, halkımızın içinde olmamızı, halkımızın sorunlarını dinlememizi ve çözmemizi isteyen bir parti. Cumhurbaşkanımızda bu ilke ile hareket ediyor. Belediye Başkanlarımız, bakanımız, Milletvekillerimiz bu aşkla, gayretle görevine devam ediyor. Dedi.
 
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