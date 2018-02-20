Urfaspor Ağır Fatura...

Kurulun bu konuda aldığı karar şöyle:
''Şanlıurfaspor Kulübünün, 14.02.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''
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