Urfaspor Ağır Fatura...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen Çarşamba akşamı sahasında Konya Anadolu Selçukspor'a 2-0 mağlup olduğu maçla ilgili olarak Şanlıurfaspor Kulübüne para cezası kesti.Kurulun bu konuda aldığı karar şöyle: