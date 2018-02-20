Yola Çıktılar,İşte Tüm Detaylar...

Tarım Bakanlığı 300 koyun projesi çiftçileri heyecanlandırdı. Köyden kenti durdurmak için başlatılacak proje için kollar sıvandı, hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Peki 300 koyun kimlere verilecek, 300 koyun almak için devlete başvuru yapmak gerekiyor mu ve 300 koyun için devlete herhangi bir ücret ödenecek mi soruları is üreticinin aklını karıştırıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba dev proje ile ilgili son açıklamayı yaptı. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık diyen Fakıbaba çitçinin içini rahatlatacak yeni bilgiler verdi. 300 damızlık koyun projesi çok yakında başlayacak. 300 koyunun verileceği çiftçiye bir de asgari ücret bağlanacak, hayvanlar veterinere zimmetlenecek. 300 koyunun tüm gideri yem, su devlet tarafından karşılanacak. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra çiftçi ve devlet hesaba oturacak. Devletin sağladığı destek ne kadar tuttuysa çıkarılacak.. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçiye ödenecek. Bütün masrafları çıkarıldığında en kötü 30 bin lira para kalacak üreticiye. 300 damızlık koyun için başvuru şartları çok zorlayıcı olmayacak. Ailenin köyde çiftçi olması yeterli sayılacak. Çiftçi ailelere 300’er damızlık koyunun yanı sıra sigorta ve maaş desteği de verilecek. Koyun verilen kişi asgari ücret maaşı alacak. Ayrıca koyunlar için veterinerlik hizmetleri ücretsiz olacak. Yem ihtiyacını da devlet karşılayacak.

FAKIBABA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız” dedi. Bakan Fakıbaba, Türkiye’de şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu, normalde bunun 90 milyon olması ve kişi başına bir küçükbaş hayvan düşmesi gerektiğini söyledi. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba,bir otelde düzenlenen Çankırı Tarım Sektörünü Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Herkesin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini kaydeden Fakıbaba, "Bu ülke için, şehitlerimizin ruhu için çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Allah bu ülkeden bizi ayırmasın. Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız. Milli bir mücadele bu aynı zamanda” diye konuştu.

300 koyun verilecek çiftçi anneye sigorta

300 koyun kampanyasına ilgi giderek artıyor. Tarım Bakanlığı'nın başlattığı köylüye 300 damızlık koyun projesi için hazırlıklar tamam ilk dura köyler. Peki 300 koyun kampanyası ne zaman başlıyor, 300 koyun kimlere verilecek, 300 koyun için ödemeler devlete ne zaman yapılacak. İşte 300 koyun projesi hakkında son bilgiler 18 Şubat güncel veriler.

300 koyun projesi Tarım Bakanlığı kolları sıvadı ilk durak köyler. 300 damızlık koyun verilecek ailenin annesine devlet tarafından sigorta yapılacak.

Tarım Bakanlığı 300 koyun projesi hakkında yeni bilgiler verdi. Fakıbaba'nın 18 Şubat pazar 300 koyun hakkında verdiği son bilgiye göre 300 koyun dağıtımına önce köylerden başlanacak. 300 koyunun verileceği ailenin annesine sigorta yapılacak. Anne baba kente göçmezse evlet da gitmez diyen Fakıbaba 300 damızlık koyun için kolları sıvadı.

Peki 300 koyun kimlere verilecek, 300 koyun almak için devlete başvuru yapmak gerekiyor mu ve 300 koyun için devlete herhangi bir ücret ödenecek mi soruları is üreticinin aklını karıştırıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba dev proje ile ilgili son açıklamayı yaptı. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık diyen Fakıbaba çitçinin içini rahatlatacak yeni bilgiler verdi. 300 damızlık koyun projesi çok yakında başlayacak. 300 koyunun verileceği çiftçiye bir de asgari ücret bağlanacak, hayvanlar veterinere zimmetlenecek. 300 koyunun tüm gideri yem, su devlet tarafından karşılanacak. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra çiftçi ve devlet hesaba oturacak. Devletin sağladığı destek ne kadar tuttuysa çıkarılacak.. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçiye ödenecek.

TESK'TEN 300 KOYUN PROJESİNE TAM DESTEK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nüfusun yalnızca yüzde 7,5’inin köy ve beldelerde yaşadığını belirterek “Uygulama, binlerce ailenin köyüne geri dönmesi için büyük bir avantaj. Köylerin eski canlı günlerine geri dönmesi ile çiftçilik faaliyetleri artacak” dedi.

İŞSİZLİĞE ÇARE OLACAK

Türkiye’de tüketilen yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton etin 300 bin tonunun ithal edildiği bilgisini veren Palandöken, bu proje ile et ithalatının biteceğini, köylerin yeniden canlanacağını ve işsizlik oranının düşeceğini vurguladı. Köy nüfusu azaldıkça bölgesel kalkınma eşitsizliğinin giderilemeyeceğine dikkati çeken Palandöken “Köye dönüş projelerindeki yaş sınırını kaldırmalıyız. İnsanlarımızı köylere teşvik eden projeler bir an önce hayata geçirildiğinde hem hayvancılık hem de tarımsal üretim büyük bir ivme kazanacak” diye konuştu.

“500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık”

Et ithalatının herkesi rahatsız ettiğine dikkat çeken Fakıbaba, şunları söyledi:

“Geldiğimiz günden beri et ithalatı bizi rahatsız ediyor diye söylüyoruz. Niye bu et ithalatına girdik, bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz. Eğer kırsaldaki kardeşlerimiz geçim için kısmetlerini illerde arayacak olurlarsa o zaman hem tarım hem hayvancılık biter. 300 koyun projesi insanları heyecanlandırdı. Bizim amacımız hayvan sayısını nasıl artırırız? Şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan sayımız var. Normalde bunun 90 milyon olması lazım. Kişi başına bir küçükbaş düşmeli. Göreve geldiğimizde bu sayıyı nasıl artırırız diye baktık. Biz destek verirken mutlaka merası, ahırı olacak, bu işi bilecek. Herkese hayvan desteği vermiyoruz. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık. Önemli olan temeli sağlam kurmak. Hayvan sayısını artırarak ithalatı bitireceğiz ve ihracat yapacağız. Biz buna inanıyoruz."

“Sigorta, asgari ücret, yem”

Köyden şehre göçü önlemek istediklerini belirten Fakıbaba, "Önce hanımefendiyi köyünde tutmamız gerekiyor. Hanımefendi evde kalırsa eşi de, çocuğu da şehre göç etmez. Bu proje ile sigorta, asgari ücret, yem desteği vereceğiz. Bütün hayvanları veterinerlere zimmetleyeceğiz. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra hesaba oturacağız. Bizim sağladığımız destek ne kadar tuttuysa çıkartacağız. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçimize ödüyoruz. Bütün masrafları çıkardığımızda en kötü 30 bin lira para kalıyor üreticimize. Bu proje çok önemli. Bu proje ile bizim hayvan varlığımız arttırılacak” diye konuştu.

Çiftçiye akaryakıt desteğinin sürdüğünü ifade eden Fakıbaba, mazot ve gübrede yarı yarıya destek verdiklerini belirterek, "Mazotun yarısı bizden, yarısı sizden. 2017’nin birinci ayından 12. ayına kadar mazotun ortalamasını bulduk. 4 lira 70 kuruş bulduk. Bu fiyatın yarısını veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ve beraberindeki heyet çeşitli ziyaretlerde bulunarak ilen ayrıldı. Toplantıya Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar, çiftçiler ve davetliler katıldı

-ŞARTLAR NELER : 300 damızlık koyun için başvuru şartları çok zorlayıcı olmayacak. Ailenin köyde çiftçi olması yeterli sayılacak.

-TAPUYA İPOTEK : Devlet 300 damızlık koyunu ailelere köydeki arazi tapusuna ipotek koyarak teslim edecek. Gerekli olan tek şey de bu...

-KAY KOYUN VERİLECEK : Damızlık koyun sayısı 300. Bu her aileye verilecek olan sayı. Değişmeyecek.

-AİLELERE EK ÖDEME VAR MI? : Çiftçi ailelere 300’er damızlık koyunun yanı sıra sigorta ve maaş desteği de verilecek. Koyun verilen kişi asgari ücret maaşı alacak. Ayrıca koyunlar için veterinerlik hizmetleri ücretsiz olacak. Yem ihtiyacını da devlet karşılaycak.

-BORÇ ÖDEMESİ NASIL OLACAK : Geri ödeme yavrular doğduktan sonra olacak. Aileler yavruları devlete ya da isterlerse kendileri satarak 300 damızlık koyunun parasını ödeyebilecekler. Fiyat garantisi de olacağından çiftçi zarar etmeyecek.

AHMET EŞREF FAKIBABA GARANTİ VERİYOR

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 300 damızlık koyun için köylülere garanti de veriyor. İşte Bakan Fakıbaba'nın müthiş projeyle ilgili söyledikleri : “Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmemizin sahibine ait olacak.

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ŞEHİRDE TEMİZLİK YAPACAĞINA KENDİ İŞİNİN PATRON OL

-Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210 bin lira eder. Müthiş bir para. İsterse bu yavruları bize satabilir, borcundan düşülür. Erkekleri kesime gönderebilir. Fiyat garantisi vereceğiz. Şehirde hastanede temizlik yapacağına asgari ücretle, köyünde hayvanıyla uğraşacak. Hem maaşı al hem kendi işinin patronu ol diyoruz. Bu istihdamı da artıracak."

Köye geri dönüş projesi

- Kırsal alanda istihdamı artırmak için neler yapacaksınız. Yeni projeler var mı?

İstihdamı artıracak yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yakında açıklayacağız. Müthiş bir sosyal ve sürü artırma projesi. Bunda amacımız köyden şehirlere gidişleri önlemek ve köye geri dönüş sağlamak. Çiftçilerimize damızlık koyun dağıtacağız. Daha çok kadın ve gençlere öncelik vereceğiz. Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. Bunun karşılığında köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa karşılayacağız. Koyunları alan asgari ücret de alacak. Ayrıca sigortasını da yapacağız. Biz yaptığımız masrafları yazacağız. 300 koyun bir sene sonra, normalde bir koyun 1.4 yavru veriyor. Biz bunu bir olarak kabul edelim. 300 koyun 300 yavru verir. Bu yavruların tamamı işletmemizin sahibine ait. Biz buradan masrafları alabiliriz. Koyun parasının bir bölümünü alabiliriz. Ama kazancı hiç bir zaman asgari ücretin altına düşmeyecek. Sigortası devam edecek. Yani düşünün 300 yavru geldi. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210 bin lira eder. Müthiş bir para. İsterse bu yavruları bize satabilir. Erkekleri kesime gönderebilir. Fiyat garantisi vereceğiz. Borcundan düşeriz. 150 yavru elinde kalırsa yine bunlara da bakım desteği vereceğiz. Müthiş bir sosyal proje. Mesela şehirde hastanede temizlik yapacağına asgari ücretle, köyünde hayvanıyla uğraşacak. Sigortalı olacak. Bunda bizim açımızdan kâr yok. Ödeme 300 tane yavru doğunca başlıyor. Yavrular oldukça borçtan düşülecek. Maaşı al, kendi işinin patronu ol diyoruz.

Hükümet 300 koyun desteğinin nasıl verileceğini açıkladı

Hükümetin köyüne dönenlere vereceği koyun desteğinin şartları belli olmaya başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bu proje ile sigorta, asgari ücret, yem desteği vereceğiz. Bütün hayvanları veterinerlere zimmetleyeceğiz. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra hesaba oturacağız. Bizim sağladığımız destek ne kadar tuttuysa çıkartacağız. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçimize ödüyoruz. Bütün masrafları çıkardığımızda en kötü 30 bin lira para kalıyor üreticimize. Bu proje çok önemli. Bu proje ile bizim hayvan varlığımız arttırılacak'' dedi. Fakıbaba, kentteki bir otelde düzenlenen Çankırı Tarım Sektörünün Değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Herkesin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini kaydeden Fakıbaba, "Bu ülke için şehitlerimizin ruhu için çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Allah bu ülkeden bizi ayırmasın. Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız. Milli bir mücadele bu aynı zamanda." diye konuştu.

'HERKESE HAYVAN DESTEĞİ VERMİYORUZ'

Et ithalatının herkesi rahatsız ettiğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden beri et ithalatı bizi rahatsız ediyor diye söylüyoruz. Niye bu et ithalatına girdik, bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz. Eğer kırsaldaki kardeşlerimiz geçim için kısmetlerini illerde arayacak olurlarsa o zaman hem tarım hem hayvancılık biter. 300 koyun projesi insanları heyecanlandırdı. Bizim amacımız hayvan sayısını nasıl artırırız. Şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan sayımız var. Normalde bunun 90 milyon olması lazım. Kişi başına bir küçükbaş düşmeli. Göreve geldiğimizde bu sayıyı nasıl artırırız diye baktık. Biz destek verirken mutlaka merası, ahırı olacak, bu işi bilecek. Herkese hayvan desteği vermiyoruz. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık. Önemli olan temeli sağlam kurmak. Hayvan sayısını artırarak ithalatı bitireceğiz ve ihracat yapacağız. Biz buna inanıyoruz."

Köyden şehre göçü önlemek istediklerini belirten Fakıbaba, "Önce hanımefendiyi köyünde tutmamız gerekiyor. Hanımefendi evde kalırsa eşi de çocuğu da şehre göç etmez. Bu proje ile sigorta, asgari ücret, yem desteği vereceğiz. Bütün hayvanları veterinerlere zimmetleyeceğiz. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra hesaba oturacağız. Bizim sağladığımız destek ne kadar tuttuysa çıkartacağız. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçimize ödüyoruz. Bütün masrafları çıkardığımızda en kötü 30 bin lira para kalıyor üreticimize. Bu proje çok önemli. Bu proje ile bizim hayvan varlığımız arttırılacak." diye konuştu.

'KÜÇÜK PROJELERİ KURUMLAR YAPACAK'

Küçük projeleri artık ilgili kurumların hazırlayacağını söyleyen Fakıbaba, "Orta ve küçük işletmelere çok önem veriyoruz. Beraber irtibat halinde olacağız. 30 bin liralık kredi alacak birisi 3 bin liraya proje yaptırıyor. Sonra desteği alamıyor, o 3 bin lira da gidiyor. Ne için yola çıkıyor, ne oluyor? Biz, bu projeleri yapamayacak durumda mıyız? Bundan sonra o projeler bizim tarafımızdan yapılacak. Büyük projeler olacaksa ona bir şey diyemem ama çok basit projelerde vatandaşımızın yanında olacağız. Aracı maracı olmayacak artık. Bir suistimal varsa gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 250 köy projeleri olduğunu dile getiren Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Çankırı'da da 3 köy yapılacak. Bu köylerde üretim yapılacak. Sözleşmeli çiftçiler olacak. Esas sorunumuz planlama. Bu köylerde çalışan sözleşmeli çiftçilere sen şunu, sen şunu ek diyeceğiz. İhtiyacımızı belirleyip üretimimizi ona göre yapacağız. Yıl sonunda ürününün masrafını çıkartıp, kar payını vererek alacağız. Kişi daha yüksek fiyata satmak isterse yine satabilecek. Bu şekilde arzı belirleyeceğiz. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın en büyük problemi, fiyat istikrarı. Sözleşmeli aile işletmelerine geçtiğimizde fiyat istikrarı gelecektir."

Tarımın milli bir konu olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "Çiftçi kardeşlerimiz, çoban kardeşlerimiz olmasa biz açız. Bu, milli bir olay arkadaşlar. Silah kadar önemli. Barış zamanında silaha ihtiyacınız yok ama her zaman güvenli gıdaya ihtiyacımız var. Kırsal kalkınma olmadan şehircilik olmaz. Kırsaldan şehre göçü önlemek zorundasınız." diye konuştu.

Çiftçiye akaryakıt desteğinin sürdüğünü ifade eden Fakıbaba, mazot ve gübrede yarı yarıya destek verdiklerini belirterek, "Mazotun yarısı bizden yarısı sizden, 2017'nin birinci ayından 12. ayına kadar mazotun ortalamasını bulduk. 4 lira 70 kuruş bulduk. Bu fiyatın yarısını veriyoruz." dedi.