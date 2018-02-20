Erdoğan Urfa'ya Geliyor,Urfa İçin Dönüm Noktası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’ya yapacağı ziyaret öncesi tüm hazırlıkların gözden geçirildiği, kurumlar arası koordinasyon ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği bir toplantı Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda Vali Abdullah Erin başkanlığında yapıldı.Yapılan hazırlıklarla ilgili konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanlıurfa’ya özel bir değer verdiğini ve her geldiğinde memnuniyetle ayrıldığını belirterek, bunun Şanlıurfa’ya olumlu dönüşü olduğunu ifade etti.Şanlıurfalıların, Cumhurbaşkanı’na her zaman sahip çıktıklarını ifade eden Vali Erin, “Bugün kritik bir süreçteyiz. Hem ülke içerisinde hem de uluslararası alanda güvenliğimizi tehdit edecek gelişmeler var. Belki Cumhurbaşkanımızın moralinin en fazla iyi olması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Bu olağanüstü sorumluluk gerektiren ve bir milletin belki de ümmetin yükünü omuzlarında hisseden Cumhurbaşkanımıza, dünya liderine sahip çıktığımızı Urfalılar olarak bir kez daha ortaya koymak, göstermek zorundayız. Bu hepimizin boynunun borcu” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kongresi için Şanlıurfa’ya geleceğini, bunun yanında büyük bir miting de düzenleneceğini hatırlatan Vali Erin, “Biz hazırlıklarımızı bu mitinge yönelik yapıyoruz. Vatandaşlarımızı, Şanlıurfalı kardeşlerimizi gerçekleştirilecek mitinge ve Cumhurbaşkanımızın orada vereceği mesajlara davet ediyoruz. Tüm hazırlıklarımız o çerçevede” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanlıurfa’ya yapacağı ziyaret için kamu kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon içerisinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, tüm Şanlıurfalıları 25 Şubat 2018 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu önünde yapılacak mitinge davet etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti için hazırlık yaptıklarını ifade ederek, “Şanlıurfalıların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, sevgi, muhabbet ve coşkuyla bağırlarına basacaklarını tahmin edebiliyorum. Bizler de yerel yöneticiler olarak tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yapılacak mitinge tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.Vali Erin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile muhtar dernekleri başkanları katıldı.