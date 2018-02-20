Üniversiteden Seferberliğe Destek...

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Şanlıurfa’da devam eden okuma yazma seferberliğine destek vererek, mevsimlik işçilerin çocuklarına okuma yazma öğrenmelerine yardımcı oluyorlar.Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 3.sınıf öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında, ilköğretimde akranlarına göre okuma-yazma güçlüğü yaşayan öğrencilere, okuma ve yazma öğretimi vermeye başladılar.Mevsimlik işçilerin İlkokul öğrenimi çağındaki çocuklarının okuma-yazma sorunun çözümüne yönelik, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Araştırma Görevlisi Gürkan Çetin’in koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Mustafa Özmusul, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Doç. Dr. Zübeyde Demet Kırbulut, Doç. Dr. Hüseyin Kotaman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet Ciğerci ve Arş. Gör. Mesut Yıldırım’ın desteğiyle belirli bir program çerçevesinde Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunda okuma ve yazma eğitimi başlatıldı.Bölgemizde çok sık rastlanan sorunlardan biri olan mevsimlik işçilerin İlkokul öğrenimi çağındaki çocuklarının, eğitim-öğretim dönemini erken bırakmaları ya da eğitim-öğretim dönemine geç başlamalarından okuma ve yazma öğrenemedikleri ya da okuma-yazma konusunda çok yetersiz kaldıklarını belirten Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bürhan Akpunar; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuma-Yazma Seferberliği” kapsamında, İlköğretim Bölümü öğrenci ve hocalarımız bu durumda olan okullardaki öğrencilere destek vermeye başladılar” dedi.Mevsimlik işçi sorunundan dolayı öğrencilerde görülen okuma ve yazma sorununun Şanlıurfa ilindeki çoğu okulda olabileceği göz önüne alındıklarını belirten Dekan Akpunar, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak bu durumda olan okullardaki öğrencilere okuma ve yazma desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.