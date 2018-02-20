Arkamda Enkaz Bırakmadım...

Şanlıurfaspor’da üst üste alınan Karagümrükspor ve Konya Anadolu Selçukspor yenilgilerinin ardından geçen hafta görevinden istifa eden Ali Tandoğan’dan flaş paylaşım geldi. Tandoğan, Şanlıurfaspor, Fethiye’yi 3-1 yenince Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı; “Tebrik ederim kardeşlerim.Arkamızda bir enkaz bırakmadığımızın bir göstergesiydi bu.insallah sonu başarı olur.”