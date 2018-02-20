​Birecik'te Skandal. Kur'an-ı Kerimi Nehre Attılar

Birecik Nehrinde görülen Kur’an-ı Kerim itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Bu kadarına da pes dedirten olay Urfa’nın Birecik İlçesinde yaşandı.Birecik Nehrinin kenarından geçen vatandaşlar suda yüzen Kur’an-ı Kerim’i görünce gözlerine inanamadı. İlk etapta şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, suda yüzenin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim olduğunu anlayınca İtfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri Birecik Nehrinde Yüzen Kur’an-ı Kerimi çıkarabilmek için büyük çaba sarf etti. Sudan çıkararılan Kur’an-ı Kerimi Birecik Emniyet ekiplerine teslim edildi.Söz konusu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmamışken Emniyet Müdürlüğü olay hakkında gerekli incelemeleri başlattı.