Göbeklitepe Ziyarete Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Haziran 2017’den bu yana ziyaretçilere kapatılıp ve inşasına başlanan, dünyanın ilk tapınağı unvanına sahip Göbeklitepe’de yapılan çalışmalar bitti ve ziyaretçi alımına başlandı.Yapılan son çalışmalarda, Göbeklitepe’nin daha iyi korunabilmesi ve bir turizm merkezi haline gelmesi, ortaya çıkarılan yapıları koruma amacıyla üzerinin kapatılması ve bunların yanı sıra turizmin antik yapılara zarar vermemesi için yürüyüş yolları ve çitler inşa edildi.yaklaşık 4.000 metrekarelik 6 milyon 600 bin Euro'luk bedelile yapılan çelik çatı yapımı da tamamlandı. Göbeklitepe’ye gelecek olan ziyaretçilerin dinlenebilmeleri için yapılan dinlenme tesislerinin de son rötuşları yapıldıktan sonra yerli yabancı turistlerin akınına uğraması an meselesi.İşte Göbeklitepe'nin son hali;