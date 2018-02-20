Fevzi Amca Gel Çamurda Beraber Oynayalım

Haliliye İlçesine bağlı Mamuca Mahallesi en ufak bir yağmurda çamura bulanıyor. Yolların çamurlarla kaplandığı mahallede çocuklar okula gitmekte zorlanıyorlar. Ayakkabıları çamura bulanmasın diye ayaklarına poşet geçirip yürümek zorunda kalan çocuklar, “Yollarımız ve evlerimiz çamur içinde başkan gelse halimizi görse bizi daha iyi anlar. Bizde merkezdeki çocuklar gibi okula temiz ayakkabılarla gitmek istiyoruz” dedi.Çamur deryasında yüzen mahallede çocuklar kadar büyükler de şikâyetçi, çocuklarının çamur yoldan okula gitmek zorunda kaldıklarını belirten bir baba, “Okula gidene kadar her tarafları çamur oluyor. Okulun hali dışarıdan daha berbat. Çamurlu ayakkabılarla sınıflara girmek zorunda kalan çocuklar, haliyle okulu da kirletmiş oluyorlar. Çocukların rahat ve temiz bir eğitim görebilmeleri için önce yolların düzeltilmesi lazım.” yorumunda bulundu.Konuyla alakalı Haliliye Belediyesine ulaşan mahalle sakinleri, ‘Çağrımıza cevap verilmiyor. Bizi bu şekildeki yollarda yürümeye mahkûm ediyorlar’ ifadelerini kullandı.