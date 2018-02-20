Viranşehir Yapıyor Büyükşehir İzliyor

Hizmet kalitesini her geçen gün yenileyen Viranşehir Belediyesi, İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehit Ahmet Oktay Günak parkında Ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermek için çalışmaları tamamladı.Kısa bir süre önce Şehit parkında yapılan çalışmanın ardından Wi-Fi ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu.Ücretsiz internet erişimi, 5651 Sayılı İnternet Yasası’na uygun olarak hizmet veriyor.Vatandaşlar ağını seçtikten sonra yeni kullanıcı kaydı yaparak telefonlarına gelen SMS şifresi ile ücretsiz Wi-Fi hizmetinden kolaylıkla yararlanabilecek.Konu ile ilgili olarak Belediye Başkan Vekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit yaptığı açıklamada; Halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermek için çalışmalar yaptıklarını, Çalışmalar kapsamında Wi-Fi hizmetinin ilk olarak Şehit Ahmet Oktay Günak parkında sunulduğunu kaydetti.İnternetin günümüz dünyasında çok önemli bir yer edindiğini ifade eden Çimşit,diye konuştu.Haberin ardından Urfa merkezden de aynı talepte bulunan vatandaşlar,diyerek Urfa merkeze de bu hizmetin getirilmesini talep etti