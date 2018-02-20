Viranşehir Yapıyor Büyükşehir İzliyor

Kısa bir süre önce Şehit parkında yapılan çalışmanın ardından Wi-Fi ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu.
Ücretsiz internet erişimi, 5651 Sayılı İnternet Yasası’na uygun olarak hizmet veriyor.
Vatandaşlar ağını seçtikten sonra yeni kullanıcı kaydı yaparak telefonlarına gelen SMS şifresi ile ücretsiz Wi-Fi hizmetinden kolaylıkla yararlanabilecek.
Konu ile ilgili olarak Belediye Başkan Vekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit yaptığı açıklamada; Halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermek için çalışmalar yaptıklarını, Çalışmalar kapsamında Wi-Fi hizmetinin ilk olarak Şehit Ahmet Oktay Günak parkında sunulduğunu kaydetti.
İnternetin günümüz dünyasında çok önemli bir yer edindiğini ifade eden Çimşit, “ Biz hem sosyal belediyecilik hem de akıllı şehir anlayışımız ile Şehit Ahmet Oktay Günak parkımızda ücretsiz internet erişimi hizmeti için çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımız boş zamanlarını yoğun olarak geçirdiği bu alanları daha keyifli ve verimli hale getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda yürüttüğümüz çalışmanın ilk etabı Şehit Ahmet Oktay Günak parkında yapıldı. Wi-Fi hizmetini ilerleyen zamanlarda diğer parklarımızda da vermeyi düşünüyoruz ” diye konuştu.
Haberin ardından Urfa merkezden de aynı talepte bulunan vatandaşlar, “Urfa’da birçok park var. Büyükşehir belediyesi bunların bir kaçına internet bağlasa hiç de fena olmaz. Viranşehir İlçesi yapıyorsa Büyükşehir Belediyesi hayli hayli yapar” diyerek Urfa merkeze de bu hizmetin getirilmesini talep etti
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