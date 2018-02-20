Camilerde Toplanan Paralar Nereye Gidiyor?

İmam Ebubekir Karsan, her Cuma Camilerden toplanan paraların nerelere harcandığının bilinmediğini söyleyerek bir video çekti.Kendisi de imam olmasına rağmen toplanan paraların nerelerde kullanıldığını bilmediğini ifade ederek, “İmamlar, camiye yapılan yardımlarda organizatör olarak kullanılıyor. Bizim görevimiz vaaz verirken yardımın öneminden bahsetmektir. İnsanlara yardım etme konusunda baskı kurmak değil.İmam Ebubekir Karsan camilerde Diyanet'in emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, “İnsanların iyi niyetiyle verdiği paralar, doğru kişilere gitmiyor” dedi.Derneklerin, camilerin ihtiyaçları olduğunda da camilere yardım etmediğini belirten Karsan, derneklere kimsenin hesap soramadığını belirtti.Açıklamaların yapıldığı videonun sosyal medya hesaplarından yayılması üzerine birçok insan İmam Karsan’ın sözlerinin doğru olduğunu ve yetkililerden açıklama beklediğini dile getirirken, İmam karsan bu videonun yayınlanmasının ardından Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.