Polise, 'Haritadan Yer Beğen' Dedi. Ortalık Karıştı

Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Çukur dizisi bu haftaki bölümüyle en çok konuşulan ve tepki gösterilenler arasında ilk sıraya yerleşti.Dizinin yayınlanan son bölümünde polis ekiplerinden beklenmedik bir hamle geldi ve Çukur'a polis giriş yaptı. Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öptü.Ay Yapım imzasıyla Show Tv’de yayınlanan Çukur dizisindeki skandal sahneler izleyiciyi kızdırdı. Türk Polis Teşkilatını aşağılayan bu sahneye izleyiciler Sosyal medyada tepkilerini gösterdi. RTÜK ve Emniyet Genel Müdürlüğü tweet yağmuruna tutuluyor.İlgili sahnede Doğu'dan tayini çıkan bir polis memuru İstanbul'a geliyor. Sahil yolunda süratle araba kullanırken trafikteki araçları tehlikeye sokarak hatalı sollamalar yaptığı görülüyor. Daha sonra motorize trafik polisi hatalı sollama yapan sivil aracın kenara çekmesini sağlayıp sürücüyü önce uyarıp sonra belgelerini istiyor. Buraya kadar herşey normal iken şoför olan sivil amirin artist tavırları nedeniyle görevli polis memuru araçtan çıkmasını ve ehliyet ruhsat göstermesini istiyor. Sürücü emniyet amiri ise arabanın kaputuna arabadan çıkarttığı Türkiye haritasını seriyor ve görevli polis memuruna Haritadan yer gösteriyor.Görevini yapan polis memuruna haritadan yer beğendiren sivil amire sosyal medyada tepki yağıyor.İzleyiciler izledikleri bu sahne ile şaşkınlıklarını gizleyemeyip sosyal medyadan tepki göstermeye başladı.