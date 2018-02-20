Suruçlular Onunla Gurur Duyuyor

Suruç İlçesinin Bostancılar, Aşağıkarıncalı, Aşağıalaca, Yukarıalaca, Bellik, Kirmit, Keberli, Aybastı ve kanatlı Mezralarında 300 çiftçi, kendi imkanlarıyla pamuk ekinlerini sulamak için kanal boyunca uzanan bir düzenek kurdu.Bunu üzerine Dedaş, Kolluk kuvvetleri ile beraber Suruç’a gelerek çiftçilerin kurmuş olduğu sulama pompası düzeneğini sökmek istedi.Duruma isyan eden çiftçilerin yardımına Ak Parti Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül koştu.Bülbül, kolluk kuvvetleriyle beraber gelen Dedaş ile çiftçiler arasına girerek sorunu çözmeye çalıştı.Öfkeli çiftçileri sakinleştirmeye çalışan Bülbül, Dedaş’ın çiftçilere biraz daha zaman vermesini isteyerek, konuyu resmi mercilere taşıyacağını belirtti.Çiftçiler, kendi sorunları için canla başla çalışıp, sulama sorununa el attığı ve bu sorunu çözüme kavuşturacağına inandıkları için İlçe Başkanları Naif Bülbül ile gurur duyduklarını ifade ederek, kendisine teşekkür ettiler.