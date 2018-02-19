Bu Vaka Urfa'da Çok Sık Görülüyor...

Omurilik kanal daralması veya sinir sıkışması vakalarının Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu illerinde çok sık görüldüğü bildirildi.Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, ‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu Spinal Günleri’ etkinliği düzenlendi. Nevali Oteldeki programın verimli geçtiğini bildiren Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamza Karabağ, omurilik kanal daralması ve sinir sıkışması vakalarının sıklığına dikkat çekti.Bölge hocaları ve doktorlarıyla ilk kez bir tartışma ortamını oluşturduklarını dile getiren Karabağ, şunları kaydetti:”Ağır yük kaldırmak ve işlerde çalışmak, bayanlarda çok doğum yapma sonra fazla kiloların kalması gibi nedenlerden dolayı bölgemizde, beyin ve sinir cerrahisi alanında en çok görülen ve bu nedenle en çok ameliyatını yaptığımız hastalık grubu olan spinal stenoz (Omurilik kanal daralması veya sinir sıkışması) hastalığıdır. Bu hastalık konusunda kimleri ameliyat edelim, ameliyattaki yaraizleri, en aza nasıl indirilir? Başlığında genel veriler ışığında konu anlatımı ve olgu sunumları ile bölge hocalarımız ilk bir tartışma fırsatımız oldu. Bu konuda Şanlıurfa’nın yanısıra Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman illerinde katılımlar oldu. Toplantımız çok verimli geçti. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz.”Karabağ, Şanlıurfa’da omurilik kanal daralması veya sinir sıkışması ile ilgili yıllık 800 ameliyat gerçekleştirdiklerinin ve 3 bin hastaya baktıklarının altını çizdi.Doç. Dr. Hamza Karabağ, Yrd. Doç. Dr. Burak Ethemoğlu, Prof.Dr.Süleyman Çaylı, çok sayıda akademisyen ve doktorun katıldığı programda; Moderatör Karabağ, konuşmacı Ethemoğlu ve Çaylı katılımcılara çeşitli sunumlar yaptı. 'Spinal Günleri’nde Şanlıurfa’nın yanı sıra Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman illerindeki akademisyen ve doktorlar bir araya geldi.