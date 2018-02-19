Urfalı Babanın Filmi, Ne Zaman Vizyona Girecek?

Müslüm Gürses'in hayatına ışık tutacak Müslüm'ün vizyon tarihi açıklandı. 2013 yılında kaybettiğimiz büyük ses sanatçısı Müslüm Gürses'in yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak olan "Müslüm", sanatçının yükselişine ve keşfedilişine de ışık tutacak.Yönetmenliğini "Romantik Komedi" filminden 8 yıl sonra tekrar yönetmen koltuğuna oturan Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) üstlendiği filmde, senaryo ise başarılı yazar Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi’nin kaleminden çıkıyor.Dijital Sanatlar'ın yapımını üstlendiği biyografik dram filmi, Müslüm Gürses hayranlarını olduğu kadar bir dönemin müzik anlayışını şekillendiren ve günümüz yerli müziğinde derin izler bırakan büyük bir sanatçının hayat hikayesini merak eden sinema severleri de bekliyor. Türkiye'nin bu yılki Oscar yarışı için adayadayı olarak gönderdiği"Ayla"nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği filmde Müslüm Gürses’in gençliğini Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandıracak.Kadrosunda Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimleri bulunduran biyografik yapım "Müslüm", 26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girecek.