Halk Tedaş'tan Memnun!

Özelleştirme sonrasında bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirerek, müşterilerine kesintisiz elektrik vermek için yatırımlara ağırlık veren Dicle Elektrik, şehir aydınlatmalarını da ihmal etmiyor. Şirket, bu çerçevede son bir yıl içerisinde sadece Diyarbakır’da bir milyon 700 bin liralık yatırım yaparak, değişik semtlerde toplam 26 kilometrelik orta refüj aydınlatma çalışmasını tamamladı ve devreye aldı.

Yatırımlarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi yönetmelikleri çerçevesinde sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü, projelendirdiği altyapı çalışmalarından genel aydınlatma tesis yapım işini tamamladı.

Çalışmadan Vatandaş Memnun

Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından kentin yeni yerleşim bölgesi olan merkez Kayapınar ilçesi ile Bağlar ilçesinin Bağcılar mahallesindeki orta refüjlere 740 aydınlatma direği dikildi. Aydınlatma direklerine ise 1.460 armatürün montajı sağlandı. Söz konusu çalışma kapsamında 125.116 metre alçak gerilim yeraltı kablosu montajı yapılarak, 26 kilometre uzunluğundaki refüjler aydınlatılmaya başlandı.

Kentin en işlek ulaşım noktası olan Mahabat Bulvarı’ndaki trafik yükünü oldukça hafifleten bu çalışma, vatandaşlar tarafından da övgü ile karşılandı.

Yatırımlarımız Devam Edecek

Devreye alınan aydınlatma şebekesi ile yeni gelişen yerleşim bölgesindeki elektrik altyapısının önemli ölçüde tamamlandığını belirten Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, ‘’Gerçekleştirdiğimiz genel aydınlatma yatırımı için son bir yılda 1 milyon 747 bin lira yatırım harcaması gerçekleştirdik. Diyarbakır genelinde olduğu gibi yeni yerleşim alanlarında elektrik altyapısını, cadde ve sokak aydınlatmaları ile birlikte zamanında tamamladık. Müşteri memnuniyetini önemsediğimizden dolayı enerji kalitesini artırmak, onlara kesintisiz elektrik vermek için yatırımlarımız devam edecek.’’ dedi.