Üniversiteden Güzel Haber,Yıllık 7-8 Milyon....

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Osmanbey Kampüs alanında 5,3 Megawatt gücünde ‘Güneş Enerjisi Santrali’ (GES) kurma çalışmalarına başladı.Harran Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kullanılmak üzere Osmanbey Kampüsünden 100.025,572 m2’lik alanın 80.000 m2'lik kısmında 1 mw +1 mw +1 mw+1 mw+1 mw olmak üzere toplam 5,3 MW gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurma çalışmaları son sürat devam ediyor.GES Santrali kurma alanında çalışmalarını yerinde inceleyen Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, santralin kurma çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirterek, “Çalışma yaptığımız bu alana 21.200 adet panel, 4 adet trafo ve 170 adet invertör, 1 set konstrüksiyon, 1 adet dağıtım köşkü, 1 set kablo, 1 set ek ekipmanlar, 1 set otomasyon sistemi kurulması için çalışmalara başladık. Yaklaşık olarak 27 milyon liraya mal olacak olan bu sistem ile yılda toplamda 5,3 MW enerji üretimi yapılacak” dedi.Harran Üniversitesi tarafından yapılan ‘Güneş Enerjisi Santrali’ sayesinde Harran Tıp Hastanesinin enerjisinin yüzde ellilik bir kısmının karşılanacağını söyleyen Rektör Yardımcısı Sarıışık, bunun da yılda yaklaşık olarak 7-8 milyon TL/Yıl gibi bir getirisinin olacağını söyledi.