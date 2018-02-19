Urfa Şehitlerini Uğurladı!

İlimiz Akçakale ilçesi 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 3. Hudut Alayı, 2. Hudut Tabur Komutanlığında görevliyken, 18 Şubat 2018 günü nöbet değişimine giden aracın, şiddetli yağışın yol açtığı sel sularına kapılarak devrilmesi sonucu şehit olan iki askerimiz, GAP Havalimanında düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlandı.GAP Havalimanında düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Akyürek ve Kasım Gülpınar, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Kaymakamlar, Vali Yardımcıları, İlçe Belediye Başkanları ile şehit askerlerin silah arkadaşları katıldı.Şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ve İl Müftüsü İhsan Açık’ın yaptığı duaların ardından silah arkadaşlarının omuzlarına aldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal (1996) ve Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş’ın (1994) naaşı, askeri uçakla memleketlerine uğurlandı. Şehit askerlerle birlikte, aynı olayda araçta bulunan ve sağ olarak kurtulan iki asker de uçağa binerek arkadaşlarını son yolculuklarına uğurlamak üzere memleketlerine gittiler.