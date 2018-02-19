Bakan Fakıbaba hayran kaldı...

Yozgat'ın Kadışehri İlçesi'ne bağlı Kabalı Köyü'nde 2009'da köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesi ile oluşturulan meyve bahçesi, kentten köye geri göç başlattı ve köyde işsizliği bitirdi. Projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 250 köyünde uygulanacağı belirtildi.

KAYMAKAM İLE MUHTAR BAŞLATTI

Habertürk'ün haberine göre 2009'da dönemin kaymakamı İsmail Şanlı'nın öncülüğünde köy muhtarı Hüseyin Ünal'ın girişimi sonucunda başlatılan proje ile köylüler ikna edilip araziler birleştirildi. Yaklaşık 600 tarlanın sınırlarının kaldırılmasıyla, 10 bin 920 dönümlük bir alan elde edildi.

Projenin ilk etabında 5 bin dönümlük alana elma, armut, şeftali ve kiraz fidanları dikilerek meyve bahçesi oluşturuldu. Kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliğiyle, bahçe 25 yıllığına bir şirkete kiralandı. Köylüler bir yandan arazilerinin kullanılması nedeniyle kira alırken, diğer yandan sigortalı olarak çalışmaya başladı. 70 kişi kadrolu olarak çalışırken, hasat zamanı işçi sayısı 650'ye çıktı. Öyle ki kadınlar asgari ücretle çalışıp evlerinin mutfak dolaplarını değiştirdi, çamaşır makinesi aldı, üniversite öğrencileri de harçlık biriktirdi. Refah seviyesi artan köyde çok katlı evler yükselirken, kente gidenler de geri döndü.

BAKAN FAKIBABA HAYRAN KALDI

Bölgede kalkınma hamlesi başlatan proje, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da dikkatini çekti. 2 ay önce meyve bahçesini ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, projenin Türkiye'nin 250 köyünde uygulanması için çalışma başlattı. Projenin mimarı o dönemin kaymakamı ise TİGEM Genel Müdürü olarak atandı.

Projenin mimarlarından köyün o dönem muhtarı olan Hüseyin Ünal, daha önce arpa, buğday ektikleri arazilerinin bölündüğü için 1 dönüme kadar küçüldüğünü ve zarar ettiklerini belirterek projeye başladıklarını söyledi. Özellikle yaşlı köylüleri güçlükle ikna ettiklerini ifade eden Ünal, "Çok sıkıntılar çektik ama zoru başardık. Köylü dikiminde, çapalanmasında, sürümünde çalıştı. Herkesin evine iş, aş geldi. İşsizliği köyümüzde çözdük, şehirden de göç alıyoruz. Köy nüfusu 150 kişi arttı" diye konuştu.

KADINLAR: KENDİMİZE GÜVENİMİZ GELDİ

Köylülerden Sevim Ünal da projeyle özellikle kadınların hayatının değiştiğini belirterek "Kadınlar kendileri çalışıp kazandıkları paralarla çamaşır makinesi aldılar, dolap yaptırdılar, otomobil alan, traktör alan var. Pek çoğu sigortalı oldu. 2-3 katlı evler yapıldı" dedi. Eşi ve çocuklarıyla projede çalışan Nürşan Ünal ise "Proje ile kendimize güvenimiz geldi. Evlerimizi yeniledik, içlerini dekore ettirdik, arabalarımızı aldık, şehirde evlerimiz var. Çocuklarımızın düğünlerini yaptık gayet rahatlıkla. Evler yapılıyor, tatil amaçlı gelenler var. Projenin yaygınlaşmasını tavsiye ederiz" ifadesini kullandı.