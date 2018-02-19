​Eyyübiye’nin Üvey Evladı, Külünçe!

Öğrencilerin okula gitmekte zorlandığı, vatandaşların işine koşturmakta güçlük çektiği bu köye Eyyübiye Belediyesi herhangi bir çalışma için intikal etmiyor.
Köy halkının defalarca yol çalışması için başvuruda bulunduğu Eyyübiye Belediye’si kılını bile kıpırdatmıyor.
Vatandaşın rezillikle geçirdiği kış aylarında, yolların su ile birikmesi, çamura bulanması hayat şartlarını zorlaştırıyor. Köy halkı bu konuda “Belediye’den yardım bekliyoruz ama sesimizi duymuyorlar. Bu yollarda nasıl yürüyelim, işimizi gücümüzü nasıl halledelim. Bir adım attığımızda komple çamura bulanıyoruz. Yetkililer sesimizi duysun artık” yorumunda bulundu.
Yorum Yap