​Eyyübiye’nin Üvey Evladı, Külünçe!

Kış aylarını çok sert geçirmediğimiz bu mevsimde ufak bir yağışın düşmesi Külünçe Köyünü çamura buluyor. Yağmurun etkisi ile bozuk olan toprak yol çamura dönüşüyor.Öğrencilerin okula gitmekte zorlandığı, vatandaşların işine koşturmakta güçlük çektiği bu köye Eyyübiye Belediyesi herhangi bir çalışma için intikal etmiyor.Köy halkının defalarca yol çalışması için başvuruda bulunduğu Eyyübiye Belediye’si kılını bile kıpırdatmıyor.Vatandaşın rezillikle geçirdiği kış aylarında, yolların su ile birikmesi, çamura bulanması hayat şartlarını zorlaştırıyor. Köy halkı bu konudayorumunda bulundu.