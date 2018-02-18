Urfa Polisinden Başarılı Operasyon!

Oto hırsızlıklarna yönelik yapılan çalışmalarda; Şanlıurfa'da ve çevre illerden çok sayıda *otomobil, kamyon ve motosikletlerin çalındığı*, çalan şahısların çalıntı araçları İlimiz İlçe ve köylerine para karşılığında sattıkları, çalınan bazı araçların şase ve motor numaralarının değiştirilerek trafiğe çıkarıldığı, olaya karışan şahısların bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri, ayrıca çalınan araçların çeşitli suçlarda kullanılabileceği yapılan araştırmalarda tespit edildi.Bu kapsamda Urfa genelinde yaklaşık olarak 7000 aracın sorgulaması yapılmış ve bu araçlardan; İl ve çevre illerden farklı tarihlerden çalıntı olarak aranan*Piyasa değeri yaklaşık 2.000.000 (iki milyon) TL olan;* · *24* adet çalıntı oto ve kamyon · *25* adet çenç oto ve kamyon · *102* adet çalıntı motosiklet, *2* Hacizli yakalamalı oto · *TOPLAMDA* ise *153* adet çalıntı-çenç otomobil, kamyon ve motosiklet ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak *27 kişi* yakalanarak gerekli adli işlemleri yapılmış olup; Yapılan bu operasyonlar sonucunda *15 - 20* yıl önceye ait çalıntı araçlar bulunmuş birçok vatandaşımızın maddi ve manevi mağduriyetleri giderilmiş, yaklaşık *2.000.000 TL lik kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.Ayrıca gerçekleşmesi muhtemel olan çeşitli suçların önüne geçilmiş, *Oto Hırsızlık ekipleri* olarak çalıntı araçların bulunması şüphelilerin tespitine yönelik araştırmalarımız titizlikle devam ettiği belirtildi.