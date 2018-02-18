Urfa Polisinden Başarılı Operasyon!

Bu kapsamda Urfa genelinde yaklaşık olarak 7000 aracın sorgulaması yapılmış ve bu araçlardan; İl ve çevre illerden farklı tarihlerden çalıntı olarak aranan
*Piyasa değeri yaklaşık 2.000.000 (iki milyon) TL olan;* · *24* adet çalıntı oto ve kamyon · *25* adet çenç oto ve kamyon · *102* adet çalıntı motosiklet, *2* Hacizli yakalamalı oto · *TOPLAMDA* ise *153* adet çalıntı-çenç otomobil, kamyon ve motosiklet ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak *27 kişi* yakalanarak gerekli adli işlemleri yapılmış olup; Yapılan bu operasyonlar sonucunda *15 - 20* yıl önceye ait çalıntı araçlar bulunmuş birçok vatandaşımızın maddi ve manevi mağduriyetleri giderilmiş, yaklaşık *2.000.000 TL lik kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.
Ayrıca gerçekleşmesi muhtemel olan çeşitli suçların önüne geçilmiş, *Oto Hırsızlık ekipleri* olarak çalıntı araçların bulunması şüphelilerin tespitine yönelik araştırmalarımız titizlikle devam ettiği belirtildi.
Yorum Yap