Urfa'da 2 Asker Şehit Oldu,Cansız Bedenlerine Ulaşıldı...

İlimiz Akçakale ilçesi 3. Hudut Alayı 2. Hudut Tabur Komutanlığında görevliyken 18.02.2018 günü sabah saatlerinde şiddetli yağışın yol açtığı sel sularına kapılan iki askerimizin cansız bedenlerine ulaşılmıştır.
Yarın (19.02.2018) saat 09.30’da Şanlıurfa GAP Havaalanından törenle memleketlerine uğurlanacak olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş’a Allah’tan rahmet; ailelerine, silahlı kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.
Yorum Yap