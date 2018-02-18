Flaş Urfa Açıklaması,Daha Fazla Konuşmak İstemiyorum...

Son olarak Şanlıurfaspor teknik direktörlüğünden ayrılan Ali Tandoğan, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a çarpıcı açıklamalar yaptı.İşte o açıklamalar:'Coşku ve arzunun olmadığını görünce bazı şeylerin değişmesi gerektiğini hissettim'"Biliyorsunuz sezon başın Ş.Urfaspor bir hoca ile anlaşmış ancak sezon başlamadan ayrılmıştı. Daha sonra biz geldik. Sezon başı kampa 7-8 tane oyuncunun transferi ile alakalı süreç yaşadık. Gümüşhane, Altay, Sakaryaspor gibi takımlar ligin en iyi oyuncularını alırken 3-4 tane kalan oyuncu ve iyi diyebileceğim isimlerle yola çıktı. Özellikle ikinci yarıya iyi başladık ve lider ile farkı 3'e indirdik. Bu süreçte o coşku ve arzunun olmadığını görünce bazı şeylerin değişmesi gerektiğini hissettim. Hem maddi hem manevi sıkıntılar var. Kazanılan maçlardan sonra içeride alacakları da olan oyuncuların aldıkları primlerden bile mutlu olmadıklarını anladım. Bir çok etkenden kaynaklı bu işin sonuna geldiğimizi düşündük.""Büyük konuşmak istemiyorum. Şunu söylemek lazım 2.Lig Beyaz Grup gerçekten zor bir lig. Bazen futbol oynatmak istiyorsunuz ama rakip bozmak istiyor. Taraftarlar anlamında da zor bir lig. Canlı yayın olmayınca farklı şeyler olabiliyor. Kafamıza ayakkabı yediğimiz maç oldu. Gümüşhane maçında bu olay oldu. Böyle şeyler olsun istemezdim bu dakikada itibaren çok fazla alt liglerde çalışacağımı düşünmüyorum""Mert konusunda hukuki süreç devam ediyor. Biz zaten Mert hakkında çok konuşmak istemiyoruz. Kendisi gereksiz bir tweet atmış dün ama kısaca anlatayım olayın içinde ben yoktum zaten. Ben hocaların olduğu kısımda iken görmediğim bir olay için bunu yapmam. Hocam sen çok değerli bir insansın diyip sonrasında hoca bize sahip çıkmazsan böyle olur diyebilecek karakterde bir oyuncu"