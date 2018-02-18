İşte bizi öldüren telefonların listesi!

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor. Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.

“Spesifik enerji yayma hızı” adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. En çok radyasyon yayan akıllı telefon, 1,68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T. İkinci sırada ise 1,64 W ile bir diğer Çinli üretici Huawei’nin Mate 9 isimli modeli bulunuyor. 3. Nokia Lumia 630, 4. Huawei P9 Plus, 5. Huawei Nova Plus