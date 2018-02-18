Urfalıları Düşünüyoruz,Mali Yük Getirmiyor

Elektrik dağıtım sistemi üzerindeki dengeleri ve enerji tüketimini anlık veri akışıyla izleme olanağı sunan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’nin (OSOS) sayısı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde 315 bine ulaştı. Ülkemizdeki toplam kurulu OSOS'ların yarısına yakınını hizmet bölgesinde kullanıma sunan Dicle Elektrik, görevli olduğu 6 ilde son 4 yılda toplam 1.2 milyar liralık yeni yatırımı tamamlarken, uygulamaya koyduğu akıllı şebeke teknolojilerinden en iyi verimi almaya çalışıyor. Son yıllarda kayıt dışı elektriğin düzenli olarak azaltılmasında en büyük rolü oynayan OSOS teknolojisi, kayıt dışı elektrik kullananları çaresiz bıraktığı için bazı yerlerde tepki de çekiyor. Dicle Elektrik OSOS’u, faturalandırmanın yanında enerji arzının dengelemek, kesintileri en aza indirmek ve kayıt dışı kullanımı önlemek için de kullanıyor.

Dicle’deki Abonelerin Yüzde 20’si OSOS’lu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan izinle sektördeki ilk Ar-Ge Merkezi’ni kuran Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) talep ettiği müşteri memnuniyetini yakalayabilmek için yatırımlarında teknolojiyi yüksek ölçüde kullanıyor. OSOS, kayıt dışı kullanımın yüksek olduğu yerler başta olmak üzere bölge genelinde kullanılmaya başlanırken, Dicle bölgesindeki abonelerin yüzde 20’sinde OSOS kurulu olduğu belirtiliyor. Dicle’nin kurduğu 315 bin OSOS’un yüzde 63’ünü mesken, yüzde 16’sını ticarethane, yüzde 8’ini tarımsal sulama, yüzde 4’ünü aydınlatma, yüzde 2’sini resmi kurumlar, yüzde 1,5’ini içme suyu aboneleri oluştururken, yüzde 5,5’i ise diğer abonelere ait.

Tüketiciye Mali Yük Getirmiyor

OSOS ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik yetkilileri, müşterilerine akıllı şebeke teknolojisi ile hizmet verdiklerini belirterek, bu sistem sayesinde elektrik şebekesindeki enerji taleplerinin anlık takip edilebildiğine dikkat çektiler.

Sistem, kesintiye sebep olabilecek arızaları gerçekleşmeden önce tespit edebiliyor, bir sorun oluşmadan giderilmesine olanak sağlıyor. Bu sistem sayesinde tüketicilere kesintisiz ve temiz enerji tedariki sağlanırken, özellikle OSOS kurulumu yapılan yerlerde kayıt dışı elektrik kullanım oranının ciddi şekilde düştüğü görülüyor. Bu sayede hem harcanan enerji miktarı azalıyor, hem de arıza oranları ciddi şekilde düşüyor. Doğal kaynaklar ve enerji ekonomisi üzerindeki olumsuz etkiler de azalıyor. EPDK’nın aldığı karar uyarınca Dicle bölgesinde yılda 10 MWh elektrik tüketen yerlere OSOS takılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan yetkililer, sistemin tüketiciye hiçbir mali yük getirmediğine dikkat çekiyor.

Tüketimi Takip Edebiliyor

OSOS sayesinde dağıtım şirketiyle birlikte tüketicilerin de harcadıkları enerjiyi saatlik olarak takip edebildiğini kaydeden Dicle Elektrik yetkilileri, sistemin öne çıkan yararlarını şöyle sıraladılar:

‘’Bu sistemin dağıtım şirketlerine de tüketiciye de faydası sayılamayacak kadar fazla. Sunulan ara yüz sayesinde hem tüketiciler, hem de tedarikçiler enerji tüketimini izleyebiliyor. İsteyen tüketici, verilen bir şifre ile web sayfamızdan anlık tüketimlerini kontrol edebiliyor. Dağıtım şirketi ile abone arasında güvenilir ve şeffaf bir iletişim ortamı kurulmuş oluyor. Sistem ile akım-gerilim kesinti bilgileri alındığından, akım ve gerilim trafosu gibi ölçü sistemlerinde meydana gelen arızalar anında belirlenerek en kısa sürede müdahale edilebiliyor. Yine sistemsel hatalar sonucunda oluşan abone şikayetlerine daha hızlı ve güvenilir çözümlerin bulunması sağlanabiliyor. Ayrıca tüketici tarafında da sorumlu tüketim bilinci oluşmasına çok önemli katkılar sağlıyor.’’