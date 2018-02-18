Mezarın içinden gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ya da öyle sanıldı. Doktorlar hastayı kaybettiklerini ailesine söyledi ve kadın için defin işlemleri başladı.Storia sitesinin aktardığı habere göre kadının mezarından, gömüldükten sonra sesler gelmeye başladı. Köylüler gelen seslerden çok korktu ancak bunun manevi bir şey olduğu düşünüldü. Tam 11 gün sonra, köylülerin şikayeti üzerine mezar açıldı ve korkunç gerçek ortaya çıktı.Kadın aslında ölmemiş, günlerce mezarda yaşam savaşı vererek çırpınmış ve sonunda ölmüştü. Uzmanlar cesedin yeni öldüğünü, el ve ayaklarında çırpınmadan kaynaklı kanamalar ve yaralar olduğunu fark etti. Santos’un vücudundaki yara izlerini gören annesi, gömülürken vücudunda bu izlerin olmadığını söyledi.Kalp krizinden sonra ölmeyen kadın diri diri toprağa gömülmüş ve 11 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.