Urfa'da ki O Olaya Jet Soruşturma...

​Şanlıurfa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sabancı Kız Yurdu'nda kalan 16 yaşındaki çocuk, intihar etti. Ardında 6 aylık bebeğini bıraktı.İntihar eden Ü.Ş.G.'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.Açıklamada, şöyle denildi: