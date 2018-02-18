Böbreğini verdiği kadına evlenme teklif etti... Aldığı cevap şoke etti

Çift 90’ların ortalarında birbiriyle tanıştı. Simon zaman geçmeden Mary’e âşık oldu. Genç kadına her yıl Sevgililer Günü’nde çiçek ve çikolata yollayıp niyetini sürekli belli ediyordu.Storia sitesinde yer alan habere göre 2014 yılında Mary böbreğinden rahatsızlandı. Doktorlar tek kurtuluşunun bir böbrek nakli olduğunu söylüyordu. Durumu haber alan Simon hemen Mary’nin yanına koştu.Söylediğine göre ona evinde her gün baktı.Yemeğini yedirdi, elbiselerini giydirdi hatta yeri geldi yıkadı. En sonunda böbreğinin Mary’e uygun olduğunu keşfedince hiç düşünmeden sevdiği kadın için bıçak altına yattı.Ameliyattan sonra ise aralarındaki romantik bağdan emin olan Simon, Mary’e evlenme teklifi etti. Ancak kendisini şoke eden bir yanıt aldı. Mary bu teklifi “nazikçe” reddetti.Çünkü eğer “evet” deseydi Simon ile aralarındaki bu değerli arkadaşlık yok olacaktı.Simon ise Mary'e böbrek verdiği için asla pişman olmadığını söylüyor.