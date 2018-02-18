FETÖ kilise ve papaz evi de satın almış

F ETÖ’ye finansal destek sağladıkları belirlenen, aralarında bazı iş adamlarının da bulunduğu 52 kişinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 8 ilde eş zamanlı başlatılan operasyondan ilginç detaylar ortaya çıktı.Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, ülke imamları düzeyinde olan 16 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı kaydedildi.Yapılan incelemelerde FETÖ’nün yurtdışında kurduğu kuruluşlara Bank Asya’dan yüklü miktarda krediler çekerek yurt dışına para kaçırdığı da belirlendi.Örgütün İskoçya’da kurduğu Axıs Educational Trust adlı kuruluşa Bank Asya üzerinden 437 bin 500 Euro kredi çekildiği, yurt dışına transfer edilen bu para ile örgütün İskoçya’da bir kilise ve bu kiliseye bağlı papaz evini satın aldığı iddia edildi.Hürriyet'in haberine göre; Kilise ve papaz evinin satın alınması işleminin örgütün İngiltere imamı Adnan Azak tarafından yapıldığı belirlenirken, yurt dışında firari konumunda bulunan Azak için dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.FETÖ’nün himmet adı altında topladığı milyonlarca lirayı öğrenci, ev kadınları, esnaf adına Bank Asya’da açılan hesaplara aktardığı, ardından da bu paraları yurt dışına transfer ettiği belirlendi. FETÖ’nün bu yöntemle 550 milyon lira parayı yurtdışına kaçırdığı da ortaya çıktı. Adına hesap açılanlar ifadelerinde, “Bağlı olduğumuz abiler-ablalar bizden kimliklerimizi alarak haberimiz olmadan adımıza hesap açıyorlardı, ardından bizi evlere toplayarak getirilen dekontları imzalatıyorlardı” dedikleri öğrenildi.