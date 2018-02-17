16 Yaşındaki Anne, 6 Aylık Bebeğini Bırakıp İntihar Etti

Bugün öğle saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı civarında bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sabancı Kız Yetiştirme yurdunda intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu olay anında hayatını kaybetti.Dün öğleden sonra Antep’ten Urfa’ya getirildiği iddia edilen16 yaşındaki çocuk Sabancı Kız Yetiştirme yurduna yerleştirildi. Yurdun 4. Katındaki tuvalete giden çocuk tuvaletin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Kızın düştüğünü gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, düşmenin etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiğini rapor etti.Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici'nin de geldiği olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.16 yaşında intihar ederek hayatını kaybeden kızın, 6 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.