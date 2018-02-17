Sağanak Yağış Urfa'yı Felç Edecek

Kurumlara, dün gönderdikleri uyarı dilekçesi ile halkı yaşanması muhtemel tehlikelere karşı tedbirli olması gerektiğini ifade eden Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, şunları ifade etti;
“Yapılan Son Değerlendirmelere göre, yarın(17.02.2018) öğlen saatlerinden itibaren (16.00) 18.02.2018 saat 06.00’a kadar Şanlıurfa çevrelerinde görülecek olan yağışların zamanla etkisini arttırmasını ve İl genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” uyarısında bulundu.
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