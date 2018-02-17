Sağanak Yağış Urfa'yı Felç Edecek

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önümüzdeki günlerde Urfa’da etkisini gösterecek sağanak yağış ile alakalı uyarıda bulundu.Kurumlara, dün gönderdikleri uyarı dilekçesi ile halkı yaşanması muhtemel tehlikelere karşı tedbirli olması gerektiğini ifade eden Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, şunları ifade etti;uyarısında bulundu.