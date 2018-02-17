Urfa Valiliğinin Yeni Logosu Neyi İfade Ediyor?

“Valiliğimizin kurumsal kimlik yenileme çalışmalarını tamamladık. Yeni kurumsal kimliğimiz, Şanlıurfa’mızın öne çıkan tüm güzelliklerini, insanını ve kültürel mirasımızı ifade ediyor. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Erin yeni logoda birçok değeri bir arada yansıttıklarını belirtti. Türkiye’nin İslam inancını, Şanlıurfa’nın manevi değerinin yansıtıldığı logoda Urfa’nın en büyük simgelerinden olan Balıklıgöl ve dünyanın ilk yerleşim yeri olarak tarihe geçen Göbeklitepe’ye de yer verildi.
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