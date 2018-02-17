Urfa Valiliğinin Yeni Logosu Neyi İfade Ediyor?

Urfa Valiliği bir süredir kurumsal kimlik yenileme çalışmaları içerisindeydi. Çalışmaların tamamlandığını duyuran Erin, Urfa Valiliğinin yeni logosunu halkla paylaşarak şu açıklamalarda bulundu;Erin yeni logoda birçok değeri bir arada yansıttıklarını belirtti. Türkiye’nin İslam inancını, Şanlıurfa’nın manevi değerinin yansıtıldığı logoda Urfa’nın en büyük simgelerinden olan Balıklıgöl ve dünyanın ilk yerleşim yeri olarak tarihe geçen Göbeklitepe’ye de yer verildi.