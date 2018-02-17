Şoke Eden Urfa Raporu

İntihar eden kadınların %18’ini 15-19 yaş grubundakiler oluşturdu
İntihar eden kişiler yaş grubuna göre incelendiğinde, intihar edenlerin %34,3’ünü 15-29 yaş grubundakiler oluşturdu. İntihar eden kişiler cinsiyete göre incelendiğinde, intihar eden kadınlarda en yüksek oran %18 ile 15-19 yaş grubunda bulunurken, erkeklerde ise bu oranın en yüksek %12,8 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. İntihar eden erkeklerin %33,3'ünün, kadınların ise %46'sının 30 yaşından küçük olduğu görüldü.
İntihar eden kişilerin %23,7’si ilkokul mezunuydu
2016’da İntihar eden kişilerin %22,2’si ilkokul mezunu iken bu oran 2017 yılında %23,7 oldu. İlkokul mezunlarını %21,4 ile ilköğretim, %20,9 ile lise ve dengi okul, %11,7 ile yüksek öğretim mezunları izledi.
İntihar eden kişilerin %50,5’i evliydi
İntihar eden kişiler medeni duruma göre incelendiğinde, intihar edenlerin %50,5’ini evli, %37,7’sini hiç evlenmemiş, %7,2’sini boşanmış, %4,6’sını ise eşi ölmüş olanlar oluşturdu.
Cinsiyete göre medeni durum incelendiğinde, intihar eden erkeklerin %54’ünün evli, %36,4’ünün hiç evlenmemiş, intihar eden kadınların ise %41,1’inin evli, %41’inin hiç evlenmemiş olduğu görüldü.
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