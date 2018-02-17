Şoke Eden Urfa Raporu

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Türkiye’de illere göre intihar oranlarını yayınladı. Türkiye ortalamasına göre intihar hızı 3,86 olarak belirlenirken, Urfa, iller arasında 11. Sırada yer alarak intihar hızı 2,19 olarak belirlendi.İntihar eden kişiler yaş grubuna göre incelendiğinde, intihar edenlerin %34,3’ünü 15-29 yaş grubundakiler oluşturdu. İntihar eden kişiler cinsiyete göre incelendiğinde, intihar eden kadınlarda en yüksek oran %18 ile 15-19 yaş grubunda bulunurken, erkeklerde ise bu oranın en yüksek %12,8 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. İntihar eden erkeklerin %33,3'ünün, kadınların ise %46'sının 30 yaşından küçük olduğu görüldü.2016’da İntihar eden kişilerin %22,2’si ilkokul mezunu iken bu oran 2017 yılında %23,7 oldu. İlkokul mezunlarını %21,4 ile ilköğretim, %20,9 ile lise ve dengi okul, %11,7 ile yüksek öğretim mezunları izledi.İntihar eden kişiler medeni duruma göre incelendiğinde, intihar edenlerin %50,5’ini evli, %37,7’sini hiç evlenmemiş, %7,2’sini boşanmış, %4,6’sını ise eşi ölmüş olanlar oluşturdu.Cinsiyete göre medeni durum incelendiğinde, intihar eden erkeklerin %54’ünün evli, %36,4’ünün hiç evlenmemiş, intihar eden kadınların ise %41,1’inin evli, %41’inin hiç evlenmemiş olduğu görüldü.