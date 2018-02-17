Genç Kadından Haber Alınamıyor

Dün sabah, saat 09.20’dan bu yana kendisinden haber alınamayan genç kadın için ailesi hummalı bir çalışma yürütüyor. En son Şanlıurfa Eyyübiye Hastanesi’nin önünde görülen genç kadının ailesi, üstünde, fotoğraftaki kıyafetleri olduğunu söylüyor.Kayıp ilanını bildiren aile, genç kadının biraz rahatsızlığı olduğunu dile getirdi.Görenlerin emniyet ekiplerine ya da 05424438703 numaralı telefonla irtibata geçebilirler.