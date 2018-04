Bu İşi Ancak Fakıbaba Çözer...

Şanlıurfa Ziraat Odası’nın girişimleri ile DEDAŞ’ın çalışma bölgesinde faaliyet gösteren 6 ilin Ziraat Odaları Başkanları çiftçinin DEDAŞ ile yaşadığı elektrik ve diğer tarımsal sorunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet E. Fakıbaba ile görüşerek, sorunların çözülmesini talep etti. Başkan Eyyüpoğlu, sorunun çözümü için Bakan Fakıbaba’nın, konuyu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüldükten sonra 25 Şubat’ta sayın cumhurbaşkanının Şanlıurfa Ziyaretinde müjdeli haberin verileceğini beklediklerini açıkladı.Başta bölge Çiftçisinin kangrenleşen sorunu DEDAŞ’ın haksız uygulamalarının son bulması amacıyla Şanlıurfa Ziraat Odası’nın girişimleri ile bölgede faaliyet gösteren 6 ilin Ziraat Odaları Başkanları, uzun süredir çiftçinin DEDAŞ ile yaşadığı elektrik ve diğer tarımsal sorunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet E. Fakıbaba ile görüştü. Sorunların çözümünün talep edildiği toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet E. Fakıbaba çiftçilerin temsilcisi ziraat odaları başkanlarını can kulağı ile dinleyerek, bir an önce bürokratlar ile birlikte gerekli çalışmaların yapılarak sorunun çözümü için gayret göstereceklerini söylediği kaydedildi. Bu kapsamda Bakan Fakıbaba önümüzdeki günlerde önce Başbakan Sayın Binali Yıldırım ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp konuyla ilgili müjdeli haberi ise 25 Şubat Günü Şanlıurfa’ya gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte vermesi bekleniyor.Dün gerçekleşen toplantıda Ziraat Odaları Başkanları ayrı ayrı çiftçilerin yaşadığı sorunları dile getirerek, tarımsal üretimin artması amacıyla çiftçinin karşılaştığı sorunların çözülmesini istedi. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, en başta çiftçilerin DEDAŞ ile yaşadığı sorunlar olmak üzere bölge çiftçisinin GAP kapsamında sulama alanlarını genişletilmesine ilişkin beklentileri bizzat Bakan Fakıbaba’ya ve milletvekillerine ilettiklerini ve sulama projelerinin hayata geçirilmesini de istekleri arasında yer aldığını vurguladı.Toplantıya ilişkin bilgi veren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ‘Toplantımızın ana maddesini bölge çiftçimizin DEDAŞ ile yaşadığı elektrik sorunu oluşturdu. Çiftçimizin karşılaştığı çok yüksek elektrik faturaları, haksız destekleme blokeleri, uzun süreli elektrik kesintileri, gerekli araştırma yapılmadan yapılan kaçak muamelesi ve fiyat tarifesindeki belirsizlik gibi konuları Sayın Bakanımız Ahmet E. Fakıbaba ve milletvekillerimize ilettik. Kendileri de bizleri can kulağı ile dinleyip sorunların çözümü için harekete geçeceklerini söyledi. Bu kapsamda Sayın Bakanımız Ahmet E. Fakıbaba önümüzdeki günlerde önce Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp konuyla ilgili müjdeli haberi 25 Şubat Günü Şanlıurfa’ya gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte vermesini bekliyoruz. Sorunlarımızın çözümü için bakanlık bürokratları ile yaptığımız görüşmelerde de toplantıdan umutlu ayrıldık.’ Dedi.Başkan Ahmet Eyyüpoğlu açıklamasının devamında gündeme gelen diğer konulara ilişkin şöyle konuştu; “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet E. Fakıbaba’ya iletilen konular arasında bölge çiftçisinin GAP kapsamında sulama alanlarını genişletilmesine ilişkin beklentileri bizzat Bakan Fakıbaba’ya ve milletvekillerine ilettik. Bu kapsamda sulama projelerinin hayata geçirilerek bölge kalkınmasında ciddi yol alınacağını söyledik. Ayrıca fındıkta olduğu gibi Fıstık için de tarımsal destek sağlanması talebimizi de yineledik. Ben buradan toplantının tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere kulak veren ve sorunlarımızı can kulağı ile dinleyen sayın bakanımız Ahmet E. Fakıbaba’ya bürokratlarına ve toplantıya katılım sağlayan tüm ziraat odaları başkanlarında ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.”