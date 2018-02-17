Urfa Valiliğinden Büyük Adım...

Şanlıurfa Valiliği'nin kurumsal kimlik yenileme çalışmaları tamamlandı. İlimizin medeniyetlerin kesişim noktası konumunda bulunması çağdaş bir dille ifade edildi.Yenilenen kurumsal kimlik, şehrin öne çıkan tüm güzelliklerini, şehrin insanını ve kültürel mirası istikrarlı ve bütünlük içeren bir iletişim diliyle ifade edecek.Valiliğin kurumsal kimliğinin temel taşı denebilecek yeni logosu, Şanlıurfa’nın önemli miraslarının hikayesini anlatıyor.Logoda bulunan iki direk Göbeklitepe’yi, ortadaki balık Şanlıurfa’nın meşhur Balıklıgöl’ünü sembolize ediyor. Logonun merkezinde bulunan daire ise dünyayı, Şanlıurfa’nın kültürel zenginliği ile dünyanın merkezinde bir kent olduğunu vurguluyor.Bir kurumun kendini ifade etme biçimi olan kurumsal kimliğin, kurumun yaşam eğrisinde amaçları doğrultusunda hareket ederken, markayı her alanda temsil edecek olan materyallerin tümü olduğuna işaret eden Vali Abdullah Erin, markalaşmak isteyen bir kurumun mutlaka küçük parçaların mutlak ve istikrarlı bir bütün oluşturduğu kurumsal kimliğe sahip olması gerektiğini söyledi.Kurumsal kimlikteki istikrarın, kurumun iç ve dış organizasyonlardaki güven duygusunu pekiştirdiğini, iç birimlerde motivasyon ve kuruma bağlılık, dış iletişim ve organizasyonlardaki başarıyı yakalamakta büyük rol oynadığını ifade eden Vali Erin, “Bu anlamda Şanlıurfa Valiliği’ne kazandırılmış olan kurumsal kimlik çalışması, öncelikle kurum yapısının sağlamlığını ve devamlılığını pekiştirirken, şehri bir marka haline dönüştürecek, gerek ulusal anlamda gerek uluslararası anlamda Şanlıurfa’nın sesi ve rehberi olacaktır. Kurumsal kimlik çalışması her alanda şehrin imajıyla ilgili bir bütünlük algısı kurarken, hedeflenen imajı halkımıza ve kentimizi ziyaret eden insanlara anlatacaktır” dedi.Şanlıurfa’nın, tarihinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olarak zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu hatırlatan Vali Erin, “Bu kültürel miras, şehrin turistik açıdan oldukça ziyaret edilen ve merak edilen gözde bir yer olmasını sağlamaktadır. Kentlerin barındırdığı güzelliklerin, tarihi ve kültürel dokuların varlığının önemi ancak iyi ve etkili bir iletişimle insanlara aktarılabilir.Şehrin kurumsal kimliği, ziyaretçi turistlere Şanlıurfa’yı daha iyi anlatmaya ve bu kapsamda imajın geniş coğrafyalarda en iyi şekilde temsil edilmesine sağlamaya yarayacaktır. Bunun sonucunda, şehrin ziyaretçi sayısı artacak, artan sirkülasyon şehrin ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.Şanlıurfa Valiliği kurumsal kimlik kılavuzuna, www.sanliurfa.gov.tr adresindeki “Kurumsal” bağlantısından ulaşılabilir.