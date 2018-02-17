Büyük kuşku: Askerlerimizin yerini ABD mi bildirdi

İstihbarat raporlarına göre, terör örgütü YPG’nin en güçlü olduğu Kobani bölgesinde bulunan Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rumeylan’da tarımsal ilaçlama pisti, YPG’ye silah desteği amacıyla askeri uçakların da inebileceği havaalanına dönüştürüldü. Bu mini üssün, daha sonra istihbarat merkezine dönüştürüldüğü iddia edildi. Rapora göre, havaalanındaki 7 katlı bina, ABD tarafından takip ve izleme merkezine dönüştürüldü, uydu takip sistemleri kuruldu. Mobil ve taşınabilir nitelikteki bu cihazların zaman zaman bölge dışına da çıkarıldığı öne sürüldü. Bölgedeki tüm hareketliliğin bu merkezden izlendiği ve Türkiye’nin operasyon gerçekleştirdiği bölgeye 200 kilometrelik mesafedeki bu üsten, anlık istihbarat paylaşımı yapıldığı iddia edildi.İstihbarat raporunda, “YPG’ye silah yardımları için kullanılan, bu havaalanında bulunan 7 katlı bir binada ABD uydu takip sistemleri kurdu. Mobil ve taşınabilir nitelikteki bu sistemle, her türlü hareket takip ediliyor” denildi. Raporda, YPG’ye anlık istihbarat desteği verilen merkezlerden birinin de burası olduğu dile getirildi.Türkiye’nin bu merkezleri izlemeye aldığı, istihbarat akışının önlenmesi için sinyal bozucu sistemler kullandığı belirtilirken, yanıltıcı keşif uçuşlarının yapıldığı ifade edildi. Sınıra yakın bölgelerde mobil olarak kullanılan cihazların varlığının tespit edildiği de raporlarda yer aldı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Terör örgütüne yapılan desteğin kaynağının ABD olduğuna dair bilgilerin uluslararası platformlarda da paylaşıldığı ifade edildi.