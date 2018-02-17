Kuruldan Urfaspor'a Güzel Haber...

TFF Tahkim Kurulu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün devre arasında Şanlıurfaspor'a transfer olan Mehmet Albayrak'la ilgili olarak UÇK kararına yaptığı itirazı reddetti. Golcü oyuncunun taleplerinde haklı olduğu belirtildi.Tahkim Kurulu'nun bu yöndeki kararı şöyle: