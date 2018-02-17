Kuruldan Urfaspor'a Güzel Haber...

Tahkim Kurulu'nun bu yöndeki kararı şöyle:
''Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Mehmet Albayrak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.10.2017 tarih ve E.2017/394 (Birleşen 2017/484 E.) - K.2017/555 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Alacak bakımından UÇK kararının onanması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Derneği'nin, futbolcu hakkında Sportif cezaya hükmedilmesi talebinin; kulüp ile futbolcu arasında yapılan ve futbolcuya derhal fesih hakkı tanıyan anlaşmaların PFSTT 28/1 ve 2.fıkra hükümlerine aykırılığı sebebiyle geçersiz olduğu, ancak kulübün talimat hükmüne aykırı anlaşma yaptıktan sonra bu anlaşmaya uygun bir fesih dolayısıyla sportif ceza uygulanması talebinde bulunmasının M.K. 2. maddesi hükmünde düzenlenen dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceğinden reddine, diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.''
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