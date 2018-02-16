Kapış Kapış Gidiyor,Bu Fiyata Bu Telefon!

Darbe ve düşmelere dayanıklı yapı!%81.4’lük ekran gövde oranı ile seviyesine oranla ciddi manada iyi bir tasarıma sahip olan K320t, cihazın arka gövdesinde yer alan parmak izi tarayıcısıyla birlikte kullanıcılarına yalnızca 0.1 saniyede cihaz kilidini açma garantisi veriyor. 5.7 inç ekranıyla tek elle kolay bir şekilde kullanılabilme özelliğine sahip olan cihaz, polikarbon gövdesiyle darbelere ve düşmelere karşı sağlam bir duruş sergilemeyi başarıyor.
İşte, yeni fiyat/performans cihazımız Lenovo K320t’nin teknik özellikleri:
İşlemci: 1.3GHz Spreadtrum
RAM: 2GB
Depolama: 16GB+MicroSD
Ekran: 5.7 inç HD+
Arka Kamera: 8MP+2MP
Ön Kamera: 8MP
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Yalnızca siyah renk seçeneğine sahip şekilde satışa çıkarılacak olan Lenovo K320t, yaklaşık olarak 600 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olacak…
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