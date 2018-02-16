Kapış Kapış Gidiyor,Bu Fiyata Bu Telefon!

Darbe ve düşmelere dayanıklı yapı!

Teknoloji konusunda adını duyurmuş markaların başında gelen Lenovo, Çin’de organize ettiği lansman ile yepyeni bütçe dostu akıllı telefonu K320t’yi görücüye çıkardı. K320t’yi ilgi çekici yapan özelliklerin başında oldukça uygun fiyatlı olması, 18:9 ekranı ve tabi ki oldukça işlevsel çift kamerası geliyor. Premium seviye telefon kullanma tutkusu yaşayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan olan Lenovo K320t gerçek bir fiyat/performans cihazı olarak değerlendiriliyor.ile seviyesine oranla ciddi manada iyi bir tasarıma sahip olan, cihazın arka gövdesinde yer alan parmak izi tarayıcısıyla birlikte kullanıcılarına yalnızcacihaz kilidini açma garantisi veriyor.ekranıyla tek elle kolay bir şekilde kullanılabilme özelliğine sahip olan cihaz, polikarbon gövdesiylesağlam bir duruş sergilemeyi başarıyor.İşlemci: 1.3GHz SpreadtrumRAM: 2GBDepolama: 16GB+MicroSDEkran: 5.7 inç HD+Arka Kamera: 8MP+2MPÖn Kamera: 8MPBatarya: 3000mAhİşletim Sistemi: Android 7.0 NougatYalnızca siyah renk seçeneğine sahip şekilde satışa çıkarılacak olan Lenovo K320t, yaklaşık olarak 600 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olacak…