Urfalılar Dikkat! Dedaş Kararlı,Borcunu Ödemeyenin...

Yapılan duyurunun ardından Mardin’de 12 Şubat’tan itibaren borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesen, ancak ödeme sözü alınınca yeniden veren Dicle Elektrik Dağıtım, ödemeye dair verilen sözlerin tutulmaması durumunda elektriklerinin yeniden kesileceğini bildirdi ve kararlılık vurgusu yaptı.

Dicle Elektrik Dağıtım’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin bedelini uzun süredir ödemeyen abonelerin bulunduğu Mardin’e bağlı 86 mahallede elektrik enerjisinin kesildiği bildirildi. İyi niyetle yapılan tüm uyarılar ve sağlanan imkanlara rağmen söz konusu borçların ödenmediğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin tüm iyi niyetine rağmen beklenen ödemeler yapılmamıştır. Yasa ve yönetmeliklerin şirketimize verdiği yetkilere göre bu abonelerin elektriğini çok önceden kesmemiz gerekirken, çiftçi zarar görmesin, ürünü tarlada kalmasın diye bunu öteledik. Ancak, geldiğimiz noktada bir kısım tarımsal sulama abonesinin iyi niyetli olmadığı gördük ve uyarılarımızın ardından 86 köyde elektrikleri kestik. Bazı milletvekillerinin de araya girmesi sonucunda ödeme sözü alarak, bu abonelere ödeme yapabilmeleri için zaman kazanmaları için süre tanıdık. Bu arada elektriklerini de yeniden verdik. Ancak söz konusu borçlar ödenmezse bahse konu abonelerin elektriğini yeniden keseceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız ve geri adım atmayı düşünmüyoruz. Tarımsal sezon başlamadan, mağduriyet yaşamamaları için elektrik borcu bulunan çiftçileri bir kez daha kesinlikle enerji verilmeyeceği konusunda uyarıda bulunuyoruz."

Borcu Olan Tarımsal Abone Sayısı 38.874

Türkiye’de tarımda kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 45’inin tüketildiği Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde 32.874 tarımsal sulama abonesinin elektrik şirketine yüzlerce milyonu bulan borcu bulunuyor.

Bazıları 2 yıldan bu yana ödenmeyen elektrik borçlusu abonelerin illere göre dağılımda ise ilk sırayı 14.369 borçlu tarımsal sulama abonesi ile Şanlıurfa çekiyor. Şanlıurfa’yı 10.119 borçlu tarımsal sulama abonesi ile Mardin, 6.287 borçlu tarımsal sulama abonesi ile Diyarbakır izliyor. Batman, Siirt ve Şırnak’taki borçlu tarımsal abone sayısı ise 2.099 olarak belirlendi.