Whatsapp’ın O Özelliginde, Büyük Açık Tespit Edildi

Milyarlarca kişi tarafından kullanılan Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı yeni özellik ile kullanıcıların gönderdikleri mesajları 7 dakika içerisinde silebilmesine izin veriyor. Gönderilen mesajlar hem gönderen hem de gönderilen kişilerden kaldırılabiliyor.Bu özellik sayesinde yanlışlıkla gönderilen ya da yanlış kişiye gönderile mesajlar karşı taraf göremeden silinebildiği için ‘herkesten sil’ özelliği, kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Ancak her programda olduğu gibi Whatsapp’taki bu özelliğin bir açığı bulundu.Yeni keşfedilen açığa göre gönderdiğiniz mesajı herhangi bir kişi alıntılarsa, mesajı ‘herkesten sil’i seçerek silseniz dahi alıntılanan mesajın içinde görüntülenmeye devam ediyor. Alıntılanan mesajlar tam olarak silinmemiş oluyor.Daha önce de ‘herkesten sil’ özelliğinin başka bir kusuru bulunmuştu. Android bildirim günlüğünden veya üçüncü parti uygulamalar kullanılarak silinen mesajlar okunabiliyordu.