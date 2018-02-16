Urfalılar Dikkat,Uyarı Geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden sağanak yakış ve toz taşınımı uyarısı.

Geçerlilik periyodu: 17.02.2018 16.00 – 18.02.2018 06.00

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (17.02.2018) öğlen saatlerinden itibaren Şanlıurfa çevrelerinde görülecek olan yağışların zamanla etkisini artırmasını ve il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu akşam ve gece saatleri ile yarın (17.02.2018 Cumartesi) Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli olunması gerekmektedir.