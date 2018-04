Tatlıses,Zor Bir Dönemden Geçiyor...

Önceki gün vefat eden Nuray Hafiftaş'ın en son görüştüğü kişi olduğunu belirten İzzet Yıldızhan, "Nuray abla ısrarla beni görmek istemiş, ben de yanına gittim. Elimi bir an olsun bırakmadı. Çok değerli bir sanatçımızı kaybettik, Allah mekanını cennet eylesin" dedi.Muhabirlerin sanat camiasındaki küslükleri ve kırgınlıkları hatırlatması üzerine Yıldızhan, "Maleaef bizim camiamızda böyle durumlar olabiliyor. Ben de zamanında İbrahim Tatlıses ile böyle bir olay yaşadım. Fakat biz küs kalamayız, hele İbrahim abi şu an zor bir dönemden geçiyor. Ben onun her zaman yanında olmak isterim. Hülya Avşar da yıllardır benimle konuşmuyor. Bir programda bir olaydan dolayı tartıştık. Kendisi bize küstü veya kırıldı" ifadelerini kullandı.Kaynak: Milliyet