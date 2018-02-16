39 eşli 94 çocuklu marangoz

Mizoran eyaletindeki Baktawng köyünde yaşayan 67 yaşındaki marangoz Ziona Chana'nın tam 39 eşi, 94 çocuğu, 14 gelini ve 33 torunu var. Ziona, 181 kişilik ailesiyle 4 katlı ve 100 odalı evinde aynı çatı altında yaşıyor.İstediği kadar kadınla evlenmeye izin veren Chana mezhebinin lideri olan Ziona, bir yıl içinde 10 kez evlenerek kendi içinde ayrı bir rekorun da sahibi.En son evliliğini geçen yıl yapan Ziona yeni eş bulmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.İngiliz The Sun gazetesine konuşan marangoz, "Dünyanın en büyük ailesinin babası, 39 kadının kocası olarak kendimi şanslı bir adam olarak düşünüyorum" dedi. Ziona'nın eşleri de durumdan memnun. Rinkimi isimli eşi, "O köyün en yakışıklısı" ifadelerini kullanıyor.Huntharnghanki isimli diğer eş ise, ailede herkesin iyi geçindiğini, karşılıklı sevgi ve saygının olduğunu söyledi.Dünyanın en büyük ailesinin yaşadığı evde askeri disiplin kuralları söz konusu. En yaşlı eş Zathiangi her şeyi organize ediyor. Evde, akşam yemeğinde 30 tavuk, 100 kilo pirinç pişiriliyor, 60 kilo patates soyuluyor.4 katlı 100 odalı evde aynı çatı altında yaşayan 39 eş durumlarından memnun olduklarını söylüyor. Ailenin kaldığı yer evden daha çok siteyi andırıyor.