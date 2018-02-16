Urfa'yı Sarsan İddia...

Servis taşımacılığı ile işçi yemeğini tedarik eden firmaların aynı olduğunu belirten Öz Orman-İş Sendikası Ceylanpınar Şube Başkanı Mustafa Akgeyik, servislerin ihale şartnamesine uymadığını ve usulsüzlük olduğunu iddia etti.Sahtekârlığa göz yummanın vicdanları sızlatmasının yanı sıra yasa dışı olduğunu dile getiren Mustafa Akgeyik, aynı usulsüzlüğün işçi yemeklerinde de olduğunu ifade etti.Yemek için yapılan ihale şartnamesinde de belirtilen malzemelerin kullanılmadığı gibi hijyenden yoksun ortamda yemeklerin hazırlandığını söyleyen Mustafa Akgeyik, firmanın defalarca uyarılmasına rağmen herhangi bir değişikliğin olmadığını söyledi.Firmanın zaman kazanmak için kendilerini her defasında oyaladığını dile getiren Öz Orman-İş Sendikası Ceylanpınar Şube Başkanı Mustafa Akgeyik, konuya insani açıdan baktıklarını ancak firmanın usulsüzlüklerine devam ettiği için böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.Başkan Akgeyik, yetkililere çağrı yaparak gerek servis taşımacılığı ve gerekse yemek konusunda işçi sağlığı ve güvenliğine gereken hassasiyetin göstermelerini istedi.