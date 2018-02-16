Urfalı Başrolde,Bu Akşam Neler Olacak?

TRT 1'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı günler reyting rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes yayınlanan son bölümün ardından Payitaht Abdülhamid'in 38. bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

Payitaht Abdülhamit 37. son bölümde ne olmuştu?

Sultan Abdülhamid, kendini linç etmeye gelen, Parvus tarafından kandırılmış halk ile karşı karşıyadır. Abdülhamid, memleketini satacağına, kaçıp gideceğine inandırılarak galeyana gelmiş olan halkını teskin etmeye çalışır. Parvus ise, Abdülhamid’i böylesine zor bir durumun içine sokmanın keyfini sürmektedir.

Abdülhamid, öfkelidir. Parvus’a karşı büyük bir hamle yapar ancak Parvus arkasına Avrupa devletlerini almıştır. Avrupa’daki öğrencilerimizi tutuklatır. Bir yandan da Hüseyin Paşa’ya kurdurduğu ordu ile kalleşçe bir plan hazırlar.

Bidar Sultan, oğlu için endişelenirken, gerçek yüzü ortaya çıkan Firuze artık yolun sonuna gelmiştir. Ahsen, Murat’ın evlilik teklifini kabul ederken diğer yandan başka bir evlilik yıkılmak üzeredir. Seniha’nın Mahmud Paşa’nın peşine taktığı hafiye, ihaneti doğrulamıştır ve Mahmud Paşa eşyalarıyla birlikte kapının önünde bulur kendini.