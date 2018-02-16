Bırakın Bu İşleri,Urfaspor...

''Hatırlanacağı üzere gerginlikten üç puan çıkarma mantalitesiyle semtimize gelen Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan tarafından maçtan bir gece evvel “Karagümrük’te maç oynanması yasaklansın” açıklaması yapmıştı. Maç öncesi yarattıkları atmosferin sahada Karagümrük’ün ezici futboluna karşı koyamayacağını anlayan Tandoğan’ın öğrencileri ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte bu duygularını dışa vururken tribünler arasında en ufak bir atışmanın dahi bulunmadığı anlarda Şanlıurfalı taraftarların durduk yere “Karagümrük kümeye!” diye bağırmaları fitili ateşlemişti.
ŞUTSO ile çeşitli basın kuruluşlarında hala yazıp çizenlere ve konuşanlara sözümüz: konuyu Türk-Kürt ayrımına çekme acizliği yapmadan Vanspor Kulübü’nün bir sezon boyunca nasıl Karagümrük’te misafir edildiklerini öğrenmeleri ve geldikleri yerin başka yerlere benzemediğini unutmamalarıdır! BURASI KARAGÜMRÜK NASIL GELİRSEN ÖYLE AĞIRLANIRSIN''
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