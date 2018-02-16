Bırakın Bu İşleri,Urfaspor...

Öte yandan Karagümrük Kulübünün Facebook adresinden yapılan açıklamada, ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş'ın belirttiği gibişeklinde bir tezahürat yapılmadığı, olayların filini Urfaspor taraftarının ateşlediği ileri sürüldü ve şöyle denildi: