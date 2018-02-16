Av Koruma Kontrol Ekipleri, Cezayı Kesti

Bu haber 16 Şubat 2018 16:59:25 Tarihinde eklenmiştir.

Gaziantep DKMP, Av Koruma Kontrol ekiplerince 15.02.2018 tarihinde yapılan rutin kontrollerde canlı mühre (Keklik) ile tuzak Avı yapan 2 şahsa idari yaptırım kararı uygulandı.Doğadaki kaçak avlanmayı ve doğada yaşayan canlıların neslinin tehlikeye düşmemesi amacıyla kontroller aralıksız devam edecektir.